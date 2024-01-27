«Догмен» — достойная драма Люка Бессона о собачьем «Джокере». Обзор кино

В прошлом году «Догмен» считался одним из самых ожидаемых фильмов российского проката. Всё же режиссёром выступал столь любимый у нас Люк Бессон, а сюжет рассказывал об инвалиде, сеявшем хаос с помощью собак. Тогда новинка неожиданно выпала из расписания: похоже, причина в герое, который часто переодевался в стиле Макэвоя из «Грязи».

25 января фильм всё-таки добрался до России, сразу угодив в онлайн-кинотеатры. Но стоит ли его смотреть?

«Догмен»: где смотреть?

Фильм доступен в онлайн-кинотеатрах Okko, «Кинопоиск», ivi, Premier.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат EuropaCorp.

Плохими людьми не рождаются, ими становятся

«Догмен» начинается с финала. Нам сразу показывают свору собак и потрёпанного жизнью инвалида Дага, который сотворил нечто плохое и попал за решётку. В течение всего фильма бедолага сидит взаперти и беззастенчиво исповедуется психиатру-криминалисту. Как он получил травму? Почему полюбил собак? Кто разбил ему сердце? Какие преступления на счету?

История жизни вышла причудливой и совсем уж нереалистичной. Чего стоит предыстория Дага: злой папа вышел из себя и закинул юнца в клетку с собаками — герой чуть ли не годами сидел там, пока не умудрился сбежать. Всё это странно, ведь события разворачиваются в современности, клетка находится во внутреннем дворике, а район, где мучат парня, кажется густонаселённым. Вот и как растянувшееся на длительное время преступление оставалось незамеченным?

Герой рассказывает о себе Фото: EuropaCorp

Почти весь «Догмен» состоит из подобных несостыковок: неудивительно, что на Венецианском фестивале критики были в ярости. Нюанс в том, что отсутствие лоска и здравого смысла не мешает фильму Люка Бессона развлекать.

Режиссёр не растерял навыки и создал потрясающую динамику. Фильм то превращается в драму, оставляя героя с разбитым сердцем, то в боевик, где псы безжалостно терзают бандитов, то в «Одиннадцать друзей Оушена», где на главных ролях юркая болонка. Абсолютно всё это выглядит глуповато, зато скучно вообще не становится.

Армия Догмена Фото: EuropaCorp

За множественным безумием Бессон умудряется рассказать страшную историю человеческого падения, в котором виновен не сам Даг, а мир вокруг него. У общества были миллионы шансов вытащить героя из бездны. Если бы мама в детстве защитила от издевательств, если бы бюрократы не закрыли собачий приют, если бы бизнесмены дали инвалиду работу, если бы полиция лучше ловила подонков — подобных «если» достаточно. Найдись хоть одна опора, и Даг не стал бы этаким Джокером, который вершит правосудие с помощью стаи послушных собак.

С посылом можно не согласиться, ведь самые чудовищные преступления Дага намекают: демон всегда жил в нём. Вот только режиссёр так эпатажно преподносит мысль, что спорить не хочется. Уж лучше выключить голову и получить от необычного сюжета удовольствие.

Очередные подонки на пути Фото: EuropaCorp

Ведущий актёр — большая звезда

В «Догмене» полно персонажей, но по-настоящему важен только Даг в исполнении Калеба Лэндри Джонса. Вы видели его в «Трёх билбордах на границе Эббинга», «Сделано в Америке» и «Твин Пиксе» — однако именно новая роль кажется важнейшей в карьере.

Даг — крайне нестандартный персонаж. Он очаровательно любезничает, а затем приказывает собакам кого-нибудь разорвать. Зажигает на сцене, а потом вместе с собаками неделю сидит в заброшке. Одновременно вызывает сочувствие и ужас. Калеб Лэндри Джонс будто играючи вызывает бурю эмоций: его герой всегда расслаблен и подчёркнуто небрежен — лишь покалеченное тело и боль в глазах выдают сломленную душу.

Актёр определённо заслужил номинацию хотя бы на «Золотой глобус». Жаль, что фильм вышел слишком необычным, а Бессон погряз в скандалах, сделав сотрудничество с ним некомфортным. В итоге рукоплескать Калебу осталось только нам.

Фантастический Калеб Лэндри Джонс Фото: EuropaCorp

«Догмен»: стоит ли смотреть?

В «Догмене» хватает проблем, но ради прекрасного Калеба Лэндри Джонса и нескучного сюжета его стоит посмотреть. Вы вряд ли пожалуетесь на зря потраченные два часа.

Оценка «Догмена» — 7 из 10

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Прекрасный актёр на главной роли

Сюжет хорошо развлекает.

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