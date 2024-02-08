Разбираем мифологию аниме «Поднятие уровня в одиночку»

Аниме «Поднятие уровня в одиночку» стартовало 6 января и сразу разорвало интернет. Судя по статистике, новинкой уже интересуются больше, чем «Атакой титанов». Это неудивительно, ведь аниме основано на сверхпопулярной манхве (корейский комикс).

Эпизоды выходят раз в неделю и постоянно порождают новые вопросы. Не готовы к томительному ожиданию ответов? Тогда прочитайте нашу статью, в ней раскрыты многие тайны.

Осторожно, впереди много спойлеров!

Видео доступно на YouTube-канале EnglisDish. Права на видео принадлежат A-1 PICTURES.

Что происходит в аниме?

События разворачиваются в нашем мире. Люди спокойно занимались своими делами, но однажды повсюду открылись порталы, из которых полезли монстры. Ни пушки, ни бомбы, ни что-либо другое их не берёт.

Вместе с пришествием монстров в некоторых людях пробудилась магическая сила. Избранные стали охотниками, которые ходят по порталам и убивают врагов. Червоточины устроены по принципу подземелий из игр: у каждого свой уровень опасности, а внутри толпа обычных мобов и особо опасный босс. Если быстро зачистить портал не получается, монстры вылезают и крушат города.

Высокоуровневый монстр Фото: A-1 PICTURES

Охотники ходят на вылазки не только ради спасения мира. В подземельях полно уникальных кристаллов: они превосходят все известные источники энергии и годятся для создания мощного оружия. Добыча кристаллов стала прибыльным делом. Бизнесмены быстро основали разные гильдии и начали посылать охотников за ресурсами.

Охотники зачищают подземелье Фото: A-1 PICTURES

Кто такие охотники?

Охотники обладают разными силами: одни хорошо лечат, другие — кастуют разрушительные заклинания, третьи — умело орудуют мечом. Нюанс в том, что могущество охотника определяется в момент его пробуждения.

Если сразу получил большую силу, так и останешься крутым героем. Если пробудился слабаком, улучшить навыки никак не сможешь. Говорят, что некоторым воинам удалось пробудиться повторно и повысить уровень, но многие считают это сказкой.

Лучшие охотники считаются суперзвёздами. Обыватели смотрят на них с восторгом, журналисты просят об интервью. Доходы у героев соответствующие: к примеру, сильнейший русский охотник Юрий Орлов требовал по $ 10 млн за каждый день работы.

Список сильнейших охотников Фото: A-1 PICTURES

Откуда взялись порталы?

Всё началось с Создателя, которого также называют Абсолютным Существом. Он был богом, но о судьбе подданных не переживал. Единственное, что интересовало Создателя — собственное развлечение. Вот почему бог сотворил Владык и Монархов. Первые должны были защищать человечество, вторые — уничтожать. Силы фракций были равными, поэтому война не имела конца.

Однажды Владыки устали от Абсолютного Существа и решили его убить. Только Владыка, известный как Осборн, остался верным до конца, но остановить покушение не смог. Тогда Создатель одарил подданного великой силой. Вскоре Осборн стал неугоден и Владыкам, и Монархам, поэтому подался в бега.

Когда баланс сил изменился, Монархи сумели уничтожить человечество. Вот только у Владык был артефакт, позволяющий отмотать время на 10 лет назад. Они воспользовались вещицей, а затем открыли на Земле те самые порталы. Так Владыки впустили в наш мир магию: они надеялись, что охотники обретут силу, научатся побеждать монстров и дадут Монархам отпор.

Создатель Фото: A-1 PICTURES

Что случилось с героем?

В главном герое Сон Джин-Ву тоже пробудилась сила охотника. Вот только маны у него было так мало, что парень проигрывал даже рядовым гоблинам. Неудивительно, что Джин-Ву называли «слабейшим оружием человечества». При этом прокачаться герой не мог.

Джин-Ву пропускает удар от гоблина Фото: A-1 PICTURES

Охотники ходили в порталы группами по восемь человек, поэтому временами Джин-Ву попадал на вылазки — чисто ради количества. К примеру, Сона взяли в низкоранговое подземелье, где напарники быстро разнесли босса и приспешников.

Увы, на локации обнаружился скрытый проход: он привёл к огромному залу, где охотники попали в ловушку смертоносных статуй. Особенно пугающей была Статуя Бога с безумной улыбкой. Всё закончилось тем, что Джин-Ву принёс себя в жертву и спас коллег.

Пугающая Статуя Бога Фото: A-1 PICTURES

Дальше началось странное. Герой очнулся в больнице: ран не было, а перед глазами появился игровой интерфейс со списком квестов, параметрами и инвентарём. Джин-Ву взялся за выполнение заданий и обнаружил, что становится сильнее. Парень начал играючи расправляться с гоблинами, бронированными волками и даже крутыми боссами. Со временем он вообще стал сильнейшим охотником на Земле.

Достаёт из инвентаря меч Фото: A-1 PICTURES

В какую игру попал Джин-Ву?

В порталах хватало нестандартных боссов, но самым опасным был Архитектор. Именно он создал зловещую Статую Бога — к слову, она была вылитой копией Абсолютного Существа, сотворившего Владык и Монархов.

Однажды Архитектор повстречался с Осборном, тем самым Владыкой, который до последнего поддерживал Создателя. Осборну требовалась физическая оболочка, поэтому существа заключили договор: Архитектор предоставляет тело, а в ответ получает бессмертие. Чтобы подобрать достойного кандидата, Архитектор создал Систему, которая выдавала задания и прокачивала игрока.

Джин-Ву достойно прошёл все испытания, прокачался до 100-го уровня и, следуя указаниям, вернулся к Статуе Бога — там Осборн должен был перехватить контроль над героем. Вот только Осборн проникся характером и подвигами охотника, поэтому выбрал его наследником и передал свои силы. Архитектор был разъярён предательством, но противостоять усиленному Джин-Ву не смог. Вскоре герой использует невиданное могущество, чтобы окончательно защитить людей от Монархов.

Прокачанный Джин-Ву Фото: A-1 PICTURES

Что думаете о мифологии «Поднятия уровня в одиночку» — крутая или посредственная? Поделитесь мнением в комментариях!