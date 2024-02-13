PlayStation смогла с первой попытки: Helldivers 2 — огромный хит по всему миру

Уже несколько лет Sony готовится к запуску масштабной инициативы по релизу десятков мультиплеерных игр, для чего за безумные деньги купила студию Bungie — создателей Halo и Destiny. С самого объявления плана его постоянно критиковали, а компанию называли поздним залётчиком на уходящий тренд.

И вот вышла первая птичка инициативы — Helldivers 2. Продолжение ламповой кооперативной игры 2015 года, созданием которой студия Arrowhead занималась почти восемь лет. Игра вышла без громогласной рекламы или большого ажиотажа до релиза… и всего за несколько дней стала одной из главных игр 2024-го.

Helldivers 2: где играть

Игра вышла на ПК и PS5. В России экшен не продаётся, но при желании его можно приобрести даже на российские аккаунты Steam. На PlayStation придётся брать диск или покупать игру в другом регионе (Турция, США, Польша).

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат PlayStation.

Что такое Helldivers 2

Это кооперативный экшен, где игроки в роли Адских десантников с Супер-Земли отправляются бороться за свободу и демократию — всё в духе фильма «Звёздный десант» с невероятным пафосом и полной самоотдачей бойцов. На миссии могут отправиться до четырёх игроков — при желании можно играть даже в одиночку.

Все карты каждый раз создаются случайным образом, поэтому дважды побывать в одном месте не получится, однако знакомые элементы (здания, вышки, капсулы) встречаются постоянно. После высадки у вас обычно есть около 40 минут на выполнение целей, после чего вся помощь будет отключена и вряд ли получится долго выживать, поэтому лучше браться за задание в темпе. Сражаться предстоит либо против жуков, либо против роботов.

Ключевой момент Helldivers 2 — урон по своим, который действуют абсолютно всегда. Вы, конечно, можете и просто случайно пристрелить кого-то, но намного чаще это происходит именно случайно — граната не туда отскочила, сам напарник совершил глупость и попал под удар, орбитальная бомбардировка оказалась не такой точной.

На каждом задании свои особенности: тут солнечный туман и ничего не видно Фото: «Чемпионат»/Sony

Подобные моменты в большинстве других игр бесконечно бесили бы, однако Helldivers 2 не особо наказывает за такое, наоборот, она возводит ситуации в абсолют. Да и смерть тут не конечна: у команды есть до 20 возможностей воскресить своих напарников за один матч.

Ещё одна особенность — стратегемы. Уникальные умения, которые можно выбирать перед стартом миссии. Это может быть крутое оружие, бомбардировка, турель, дрон или ещё что-то. Всего можно выбрать четыре стратегемы. Чтобы получить их, сначала нужно ввести эдакий «чит-код» — набор команд (например: вверх, вниз, вниз, вверх, влево, вверх), а затем указать точку для капсулы, которую корабль на орбите планеты отправит к вам.

Helldivers 2 — огромный хит

Всё описанное выше относится не только ко второй части Helldivers, но и к первой. Однако именно вторая стала огромным хитом — популярность оказалась настолько огромной, что разработчики уже несколько дней пытаются справиться с наплывом игроков. Пиковый онлайн на ПК и PS5 давно пробил 360 тысяч игроков (это очень много).

В одном Steam онлайн сегодня утром составил 196 тысяч игроков — это больше, чем у Enshrouded, Granblue Fantasy: Relink, Tekken 8, Like a Dragon: Infinite Wealth и Persona 3 Reload. Это в 15 (!) раз больше, чем онлайн «Отряда самоубийц: Конец Лиги справедливости» — другой новой кооп-игры.

Визуально локации сильно отличаются Фото: «Чемпионат»/Sony

Среди новинок 2024 года в Steam лучше себя показала только Palworld — у неё было аж 2,1 млн онлайна. Однако результат Helldivers 2 сложно переоценить: в большинстве магазинов просто закончились ключи на игру. Разработчики напрямую признаются, что совершенно не ожидали такого ажиотажа.

Чем Helldivers 2 так цепляет

Helldivers 2 — это в лучшем смысле слова старомодная игра. Она просто весёлая. Как бы это смешно ни звучало, но в последнее время игры забыли, что их главная цель – быть увлекательными. Helldivers 2 совершенно простая: фактически вам просто нужно уничтожать противников всевозможными способами, при этом стараясь не погубить своих напарников.

При этом в игре есть какая-никакая прокачка, возможность выбирать экипировку, оружие, броню — но всё это сделано настолько просто и понятно, что никогда не отвлекает от самого главного. В современных играх нередко приходится очень много времени посвящать совершенно странным задачам, в том числе сидеть в менюшках, выбирать экипировку и постоянно что-то менять, напрямую не взаимодействуя с игрой.

Ваше минное поле — ловушка для всех, включая напарников Фото: «Чемпионат»/Sony

Helldivers 2 совсем не такая. Когда ты нажал кнопку «начать миссию» — всё, впереди только уничтожение врагов. Это освежает и радует, многим создателям игр пора оглянуться назад и вспомнить, почему игры были такими крутыми и стали самым популярным медиа в мире. Потому что они весёлые. И Helldivers 2 такая.

Кооператив для всех

Удивительно, но даже если у вас нет друзей для формирования отряда, не отчаивайтесь, разработчики предусмотрели такое и сделали работу в отряде поразительно естественной и органичной без надобности обсуждать каждый шаг голосом (хотя голосовой и текстовый чаты есть).

Присоединяйтесь к отрядам других игроков, приглашайте незнакомцев к себе — всё это продумано настолько, что все даже без слов всегда знают, что нужно делать.

Вы — лишь один из миллионов адских десантников Фото: «Чемпионат»/Sony

Helldivers 2: стоит играть?

Фанатам кооперативных игр — безусловно. А другим точно стоит задуматься попробовать. Helldivers 2 напоминает, какими игры были раньше — они были весёлыми и не боялись быть странными или слишком весёлыми.

Оценка Helldivers 2 — 8,5 из 10

Понравилось

Эталонная кооперативная игра

Отличный визуальный стиль

Необычный сюжетный режим, на который влияют действия всех игроков

Море веселья и простор для экспериментов

Оточенная инфраструктура для взаимодействия в онлайне.

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