Что известно о втором сезоне «Задачи трёх тел»?

21 марта на Netflix вышел первый сезон сериала «Задача трёх тел» — экранизация культовой фантастической трилогии «Память о прошлом Земли» китайского писателя Лю Цысиня. Шоу от авторов «Игры престолов» получило в основном положительные оценки от критиков, а средний рейтинг на различных агрегаторах неуклонно растёт.

В своих обзорах даже зрители требуют от Netflix выпустить продолжение одного из лучших фантастических сериалов последних лет.

«Задача трёх тел»: информация о сериале

Название: «Задача трёх тел» (3 Body Problem).

Режиссёры: Минки Спиро, Джереми Подесва, Дерек Цан.

Актёры: Джован Адепо, Лиам Каннингем, Эйса Гонсалес, Джон Брэдли и другие.

Дата выхода: 21 марта 2024 года.

Жанр: фантастика, драма, детектив.

Страна: Великобритания, США, Китай.

Сериал «Задача трёх тел»: где смотреть?

Все восемь эпизодов вышли на Netflix — их можно посмотреть с русскими субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Netflix.

Чем закончился первый сезон «Задачи трёх тел»?

В первом сезоне авторы сериала экранизировали первую книгу цикла и подготовили почву для продолжения. Зрители уже увидели открытие софонов и другие важнейшие для цикла события.

Также зрители узнали первые подробности о таинственной инопланетной силе, которая шпионит за человечеством и передаёт сигналы со скоростью, превышающую скорость света. В отличие от большинства сериалов, финальные эпизоды не блистали эпиком, а наоборот — оказались более приземлёнными, если такой термин можно использовать для столь эпичного сериала.

«Задача трёх тел» Фото: Netflix

О чём будет второй сезон «Задачи трёх тел»?

Продолжение будет основано на второй и третьей книгах цикла «Воспоминания о прошлом Земли» Лю Цысиня под названиями «Тёмный лес» и «Вечная жизнь Смерти». Второй сезон будет куда масштабнее первого — учитывая оригинальные произведения, ставки и амбиции проекта будут расти каждую серию.

Создатели шоу Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс обещают, что второй сезон будет «куда лучше первого» благодаря эпичному сюжету второй и третьей книг.

Вторая книга намного лучше первой, а третья просто поразила нас. По мере развития история становится все более и более амбициозной, и во второй книге происходит огромный скачок в плане масштабности.

Джон Брэдли блистает в сериале Фото: Netflix

Когда выйдет второй сезон «Задачи трёх тел»?

Несмотря на явный задел на продолжение, Netflix всё ещё не продлил сериал на второй сезон. Пока онлайн-кинотеатр ожидает первых данных о просмотрах, Бениофф и Уайсс уже обещают по-настоящему эпичный и масштабный второй сезон, хоть и делают это очень осторожно.

Мы чувствуем, что если доживём до второго сезона, то окажемся в выигрышном положении.

Но даже если онлайн-кинотеатр продлит «Задачу трёх тел» на второй сезон, то продолжение наверняка выйдет не раньше второй половины 2025 года. Более вероятной датой кажется начало 2026-го — спустя два года после запуска шоу.