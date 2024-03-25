Сериал «Задача трёх тел» оправдал все ожидания: это новый хит авторов «Игры престолов»

У Дэвида Бениоффа и Дэниела Уайсса сложные отношения со зрителями. В 2011-м шоураннеры выпустили первый сезон «Игры престолов» и подарили миру один из величайших сериалов современности. Однако восемь лет спустя они так странно завершили сагу, что фанаты до сих пор не отошли.

Тогда стало ясно, что Бениофф и Уайсс мастерски экранизируют уже готовые истории, но проваливаются, когда нужно придумывать их самому. Всё же в финальных сезонах «Игры престолов» они не могли положиться на Мартина, который никак не допишет «Песнь льда и пламени».

Похоже, при выборе нового проекта шоураннеры учли ошибки — поэтому взялись за завершённую трилогию «Воспоминания о прошлом Земли» Лю Цысиня. В 2015 году первую часть саги «Задача трёх тел» назвали литературным феноменом и отметили авторитетной премией.

Романы Цысиня настолько многогранны, что удачно их экранизировать — сложнейшая задача. Это подтвердят китайцы, которые сняли своё шоу и усыпили половину зрителей. Но что получилось у шоураннеров, набивших руку на «Игре престолов»? К счастью, новый суперхит.

«Задача трёх тел»: информация о сериале

Название: «Задача трёх тел» (3 Body Problem)

Режиссёры: Минки Спиро, Джереми Подесва, Дерек Цан

Актёры: Джован Адепо, Лиам Каннингэм, Эйса Гонсалес, Джесс Хун и другие

Дата выхода: 21 марта 2024 года

Жанр: фантастика, драма, детектив

Страна: Великобритания, США, Китай

«Задача трёх тел»: где смотреть?

Все восемь эпизодов вышли на Netflix. Русской озвучки нет, только субтитры.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет интереснее, чем в «Остаться в живых»

Лю Цысинь придумал невероятный сюжет, где каждая глава удивляет, сбивает с толку, переворачивает всё с ног на голову. Чтобы в полной мере им насладиться, лучше ничего не знать о «Задаче трёх тел». Просто ныряйте в историю, она с первого эпизода захватит вас и не отпустит до самого финала.

Если вам всё-таки нужны подробности, вот завязка. Представьте мир, где перестали работать фундаментальные законы физики. В романе Цысинь описал это безумие на примере удара кием по бильярдному шару.

«Вообразите, что в первый раз белый шар толкнул чёрный в лузу. Во второй чёрный отскочил. В третий чёрный шар взлетел к потолку. В четвёртый он метался по всей комнате, как испуганный воробей, и канул в ваш карман. И в пятый раз чёрный шар, набрав скорость, близкую к скорости света, проломил бортик стола, пронзил стену и покинул Землю».

Ради ответов учёным придётся многое пережить Фото: Netflix

Лишившись опоры, наука попросту перестала развиваться: лаборатории не приносят пользы, финансирование сокращается, никто ничего не понимает. Другая проблема в том, что величайшие учёные начинают массово умирать. Причём перед смертью они видят перед глазами странный отсчёт, который не прерывается ни на секунду.

Эти тайны как-то связаны с прорывной игрой «Задача трёх тел». Надев особый шлем, игроки оказываются в жестоком мире: люди там стараются построить цивилизацию, но беспорядочные катаклизмы раз за разом её уничтожают.

Что вообще происходит? Как игра связана с реальностью? Неужели кто-то тормозит научный прогресс? Но кто на это способен? Это лишь малая часть интригующих вопросов, которые точно не дадут вам покоя.

Крайне опасная дама Фото: Netflix

Любопытно, что шоураннеры не только потрясающе передали атмосферу романа и дотошно экранизировали ключевые эпизоды, но и улучшили сюжет. К примеру, одним из героев книги был Ван Мяо: он проходил игру «Задача трёх тел» и видел перед глазами тот самый отсчёт. В сериале его функции разделили между несколькими персонажами — у каждого свои интересные конфликты, убеждения, проблемы. Это сделало историю динамичнее.

Если что-то в романе и так работало идеально, это трогали по минимуму. Чего стоит грубый агент Да Ши, который первым нашёл связь между загадочными событиями. Его характер и сюжет слегка изменили, оставив суть прежней.

Получается, Бениофф и Уайсс взяли из романа всё лучшее и удачно завернули это в формат сериала. В результате «Задача трёх тел» увлекает не хуже, чем «Остаться в живых».

Шлем для игры в «Задачу трёх тел» Фото: Netflix

Эпично, красиво, прекрасно сыграно

Снят сериал качественно. Это видно по открывающей сцене, где китайские революционеры избивают неугодных учёных. На всех достоверные костюмы, массовка многочисленная, персонажи энергично выкрикивают безумные лозунги и убедительно ревут — в итоге момент ощущается предельно драматичным.

Актёров вообще стоит похвалить отдельно. Из Эйсы Гонсалес вышла отличная учёная, которую вот-вот раздавит неведомая сила. Джон Брэдли ничем не походит на безропотного Сэма из «Игры престолов» — теперь он наглый, энергичный и самоуверенный. Бенедикт Вонг отменно сыграл циничного депрессивного детектива. Именно благодаря стараниям этих ребят драма работает.

К визуалу тоже не придраться. Быть может, графика недотягивает до «Аватара», но всё равно впечатляет. А уж декорации — вообще восторг. Один взгляд на гигантскую антенну в комплексе «Красный берег» заставит почувствовать себя песчинкой.

Прекрасный кадр Фото: Netflix

«Задача трёх тел»: стоит ли смотреть?

Да! «Задача трёх тел» — лучший фантастический сериал прямо сейчас. Сюжет цепляет, актёры великолепны, картинка дорогая. Поэтому ни в коем случае не пропускайте новинку!

Оценка «Задачи трёх тел» — 8,5 из 10

Понравилось

Выдающийся сюжет

Все актёры выкладываются на полную

Сериал отлично выглядит.

Не понравилось