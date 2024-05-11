Сериал «Тёмная материя» заигрывает с законами физики и вселенной. Стоит смотреть новинку?

Сервис Apple TV+ приучил к тому, что почти каждая рассказанная тема может быть интересна зрителю. «Тёмная материя» — не исключение! Стриминг снова врывается в жанр научной фантастики и предлагает познакомиться с теорией альтернативных вселенных, здраво показывая базовые законы физики и вплетая драматическую историю персонажей. А теперь обо всём подробнее…

«Тёмная материя»: информация о сериале

Название: «Тёмная материя» (Dark Matter)

Режиссёры: Якоб Вербрюгген, Роксанн Доусон, Логан Джордж, Селин Хелд и Алик Сахаров

Актёры: Джоэл Эдгертонг, Дженнифер Коннели, Джимми Симпсон и другие

Дата выхода: 8 мая 2024 года

Жанр: фантастика, триллер, драма

Сколько серий: 9 эпизодов (1 сезон)

Страна: США

Материалы по теме Расписание выхода фантастического сериала «Тёмная материя» от Apple

«Тёмная материя»: где смотреть?

Проект доступен для просмотра только на Apple TV+. На текущий момент вышло две серии из девяти. Последний эпизод появится на стриминге 26 июня.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Создатели умело преподносят новый сценарий

«Тёмная материя» основана на одноимённом романе Блейка Крауча и берёт за основу принцип эксперимента с котом Шрёдингера, который одновременно находится в живом и мёртвом состояниях. По части здравого смысла это довольно абсурдно и нелогично, однако именно в этой теории квантовой механики и закладываются базисы существования альтернативных вселенных из разряда «А что, если?».

Не будем обсуждать весь набор сценарных ходов во избежание спойлеров, но отметим, что первоначальная идея подразумевает попадание главного героя Джейсона Дессена в альтернативную вселенную. Первые две серии не только моментально открывают тайну происходящего, но и дают ответ на природу злодейства альтернативной вариации персонажа.

Зрителей ждёт несколько вариантов альтернативной вселенной Фото: Apple

Создатели умело объяснили сложные научные термины понятным языком и вместо Кота Шрёдингера поставили в принцип суперпозиции (одновременное нахождение одного и того же объекта в различных состояниях) обычного человека. История захватывает с самых первых минут и, помимо очевидного сюжетного поворота, встраивает другие, менее ожидаемые твисты.

Единственным значимым минусом в построении сюжета для обычного зрителя окажется некоторая наивность главного героя, который буквально находится в стерильной вселенной. Возможно, не каждый обычный человек смог бы сразу же понять происходящее, но, с учётом существования других сюжетов научной фантастики, комиксов о супергероях и других творениях человека, профессор физики должен был распознать произошедшее в первые мгновения.

В «Тёмных материях» же почти целый эпизод выделен на поиски правды Джейсоном. К слову, это никак не мешает просмотру сериала, не нарушает целостности историю и не ломает атмосферу. Каждый кадр понятен, а реплики логичны даже с учётом непонимания героем происходящего.

«Тёмная материя» Фото: Apple

Тянущаяся, но погружающая атмосфера

События завораживают зрителя с первых мгновений, ведь создатели киновселенной «Тёмной материи» умело показывают приключения героя и играют с цветами, соответствующими названию. Повсюду мрачные тона, минимум света, но множество деталей, легко уловимых внимательным зрителем. Помогает погружению и детализированный саундтрек, в котором слышны нотки «Разделения», другого проекта Apple TV+.

В «Тёмной материи» нашлось место любви, предательству и убийствам Фото: Apple

Несмотря на отсутствие экшена и небольшое количество динамических сцен, наблюдать за течением реальности увлекательно — за такой насыщенностью событий и диалогов минуты пролетают незаметно, оставляя после себя послевкусие нераскрытой тайны. К финальным титрам второго эпизода разгорается яркое желание продолжения. Главная негативная черта сего действия — узнать финал первого сезона удастся не раньше конца июня.

Да и на текущий момент не так много времени уделено разработке героя, а весь сценарий был больше сконцентрирован на нём и на его близких. Скорее всего, позднее зрителей ожидают больше практической теории об устройстве волшебного куба и возможность увидеть другие вариации жизни Джейсона. Загадывать не будем: к счастью, у Apple TV+ снова всё в порядке с подогреванием интереса.

«Тёмная материя»: стоит ли смотреть?

Возможно, этот сериал и не подойдёт всем и каждому, однако он умело интригует зрителя и предлагает почти научное видение концепции параллельных миров.

Оценка «Тёмной материи» (2 эпизода) — 8 из 10

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Реалистичное прочтение альтернативных вселенных

Качественная игра актёров

Быстрое развитие событий без излишних диалогов

Погружающая в просмотр атмосфера с глубоким саундтреком

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