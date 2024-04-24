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Сериал Тёмная материя (2024) от Apple: дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в России

Расписание выхода фантастического сериала «Тёмная материя» от Apple
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Уже 8 мая в онлайн-кинотеатре Apple TV+ состоится премьера научно-фантастического сериала «Тёмная материя». Шоу расскажет историю физика Джейсона Дессена, который попадает в альтернативную вселенную. Чтобы вернуться домой, ему предстоит пересечь несколько альтернативных измерений, встречая самого себя в абсолютно разных жизненных ситуациях.

В первый сезон войдёт девять эпизодов: первые две серии будут доступны уже в день премьеры. Остальные эпизоды будут выходить еженедельно по средам. Финал состоится 26 июня.

Расписание выхода сериала «Тёмная материя» от Apple

ЭпизодДата выхода
1-я серия8 мая
2-я серия8 мая
3-я серия15 мая
4-я серия22 мая
5-я серия29 мая
6-я серия5 июня
7-я серия12 июня
8-я серия19 июня
9-я серия26 июня
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