Расписание выхода фантастического сериала «Тёмная материя» от Apple
Уже 8 мая в онлайн-кинотеатре Apple TV+ состоится премьера научно-фантастического сериала «Тёмная материя». Шоу расскажет историю физика Джейсона Дессена, который попадает в альтернативную вселенную. Чтобы вернуться домой, ему предстоит пересечь несколько альтернативных измерений, встречая самого себя в абсолютно разных жизненных ситуациях.
В первый сезон войдёт девять эпизодов: первые две серии будут доступны уже в день премьеры. Остальные эпизоды будут выходить еженедельно по средам. Финал состоится 26 июня.
Расписание выхода сериала «Тёмная материя» от Apple
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|8 мая
|2-я серия
|8 мая
|3-я серия
|15 мая
|4-я серия
|22 мая
|5-я серия
|29 мая
|6-я серия
|5 июня
|7-я серия
|12 июня
|8-я серия
|19 июня
|9-я серия
|26 июня
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