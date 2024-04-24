Расписание выхода фантастического сериала «Тёмная материя» от Apple

Уже 8 мая в онлайн-кинотеатре Apple TV+ состоится премьера научно-фантастического сериала «Тёмная материя». Шоу расскажет историю физика Джейсона Дессена, который попадает в альтернативную вселенную. Чтобы вернуться домой, ему предстоит пересечь несколько альтернативных измерений, встречая самого себя в абсолютно разных жизненных ситуациях.

В первый сезон войдёт девять эпизодов: первые две серии будут доступны уже в день премьеры. Остальные эпизоды будут выходить еженедельно по средам. Финал состоится 26 июня.

Расписание выхода сериала «Тёмная материя» от Apple