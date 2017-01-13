Раскрыты подробности выхода игровой приставки Nintendo Switch

На презентации новой консоли Nintendo Switch японский игровой гигант огласил сроки выпуска новой приставки. Switch выйдет на мировой рынок 3 марта 2017 года. Это касается крупных стран ЕС, США, Канады, Японии и других. Стоимость приставки составит $ 299,99.Также представители Nintendo объявили, что онлайн-сервис будет бесплатным до осени, а значит, не будет требовать подписки. После окончания бесплатного периода стоимость годовой подписки составит $ 60. Также консоль не будет иметь региональной блокировки. Пользователи смогут свободно загружать контент из других регионов.Касательно технических особенностей, известно, что консоль будет оснащена ёмкостным сенсорным экраном, а срок работы батареи будет длиться от двух с половиной до шести с половиной часов.