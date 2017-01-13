Virtus.pro обыграла Epsilon на групповой стадии WESG по CS:GO

Команда Virtus.pro обыграла коллектив Epsilon в рамках групповой стадии турнира World Electronic Sports Games по Counter-Strike: Global Offensive со счётом 2:0 (16:9 @ de_mirage, 16:8 @ de_overpass). Таким образом, Virtus.pro уверенно вышла со второго места турнирной таблицы.
Первым соперником для VP в плей-офф станет пятёрка из k23. Казахстанская команда вышла с третьего места группы B, обыграв колумбийцев из VAULT и ENZO. Матч пройдёт 14 января в 06:00 по московскому времени. Победитель пары встретится с турецкой командой Dark Passage.