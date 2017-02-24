Глава Федерации киберфутбола России: наши киберфутболисты не уступают зарубежным

Глава Федерации киберфутбола России Юрий Сошинский в интервью «Советскому спорту» рассказал, чем занимается организация, а также сравнил российских игроков с коллегами из других стран.
«Европу от нас всегда отличало наличие киберфутболистов в киберспортивных командах. Даже не в самых крупных клубах эти игроки были всегда или были команды, которые только основываются на киберфутболе. Также в Европе, в отличие от России, намного проще работать со спонсорами, которые готовы поддерживать даже не самые топовые команды. Но это применимо к киберспорту в целом. Например, в Германии уровень жизни выше, и там консольное комьюнити было сильнее развито, а следовательно, и киберфутбольное. Сейчас, если приложить немного усилий, мы можем задавать тренды в киберфутболе, потому что федерацию еще никто не делал в мире и не пытался работать с дисциплиной в таком формате. Такая работа позволяет объединить сообщество, а также придать ему вид реального спорта. Единственное, чего сейчас нам не хватает, это финансовой поддержки со стороны глобального спонсора, но мы над этим работаем. [...]
На данный момент мы ни в чём им не уступаем. Единственное, что в странах Европы, а именно — во Франции, Германии, Дании, Голландии, количество топовых игроков, которые могут бороться за любые места на международных турнирах, больше. Если у нас их от пяти до десяти, то, например, в Германии их может быть тридцать, и все они будут готовы биться за призовые места. Это связано с уровнем жизни, ведь до недавних пор наши игроки просто не могли позволить себе выезжать за границу и участвовать в международных турнирах. Также размеры страны многое не позволяют. Если бы мы развивали федерацию киберфутбола в масштабах Германии, было бы намного проще. Например, с тем же Дальним Востоком трудно работать из-за большой разницы во времени», — поведал Сошинский.
Федерация киберфутбола России занимается организацией и проведением чемпионатов по футбольным симуляторам. В частности, она отвечает за турниры по FIFA 17, проводимые под эгидой РФПЛ.