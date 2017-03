Андрей «BULBAZABP» Солохов: Darien не хочет играть без Genja

Журналисты портала empire.gg пообщались с бывшим игроком Team Empire по League of Legends Андреем «BULBAZABP» Солоховым, который в данный момент является аналитиком Riot Games RU. В интервью Андрей рассказал о возможном возвращении Евгения «Darien» Мазаева в киберспорт и поделился своими мыслями касательно популярности League of Legends в СНГ.BULBAZABP отметил, что не исключает возвращения на профессиональную сцену бывшего игрока Gambit Gaming Евгения «Darien» Мазаева. Однако этому мешает нежелание самого Евгения играть в команде без Евгения «Genja» Андрюшина.На вопрос о причинах низкой популярности League of Legends в СНГ Андрей ответил, что изменить нынешнюю ситуацию можно за счёт улучшения качества трансляций и контента. При этом Солохов особо подчеркнул, что студии, освещающие матчи по Dota 2, в данный момент пользуются огромной популярностью среди зрителей, но 90 % эфирного времени тратят на шутки и только 10 % уделяют игре.