Организаторы раскрыли расписание квалификаций DreamLeague Season 7

Организаторы турнира сообщили расписание квалификаций DreamLeague Season 7 по Dota 2, а также список инвайтов в закрытый отборочный этап. В список приглашённых попали Ninjas in Pyjamas, Cloud9, Vega Squadron, Team Empire, Elements Pro Gaming и Team Spirit. Ещё два коллектива будут определены по результатам открытой квалификации.
Расписание открытых квалификаций DreamLeague Season 7.
1 апреля. 16:00 по московскому времени:
Первый день. Ro256 — Ro16. Формат матчей best-of-one (до одной победы).
2 апреля. 16:00 по московскому времени:
Второй день. Ro8 — Ro4. Формат матчей best-of-three (до двух побед).
Всего в финальном турнире примут участие четыре команды: три из европейского региона и один коллектив из Северной Америки. LAN-финал DreamLeague пройдёт в Атланте (США). Призовой фонд соревнований составит $ 175 тыс.