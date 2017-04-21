Valve обязала игроков в Dota 2 привязывать телефоны к аккаунтам для матчмейкинга

Компания Valve выпустила обновление в Dota 2, в котором изменила правила участия в подборе рейтинговых игр и переработала систему наказаний. Согласно новым условиям, для участия в матчмейкинге пользователям необходимо добавить номер мобильного телефона. Если игрок не использует привязку до 4 мая, то пользователю ограничат доступ к рейтинговым играм.

Также Valve изменила алгоритм подбора игроков. В одиночном режиме смогут принимать участие только отдельные игроки. Если сольный рейтинг пользователя будет превышать групповой, то при командном поиске будет высчитываться среднеарифметическое значение между ними.

В патче был переработан тип наказаний — теперь при попадании в низкий приоритет игрок получит не только несколько штрафных игр, но также и ограничение на участие в матчмейкинге. Была улучшена система по отслеживанию видящих игроков. Также перманентный бан будут использовать аккаунты с ботами.

Напомним, что в настоящее время Valve использует систему с использованием привязки мобильного телефона к аккаунту в шутере Counter-Strike: Global Offensive, правда, ограничение на матчмейкинг в игре отсутствует.