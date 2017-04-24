The Kiev Major: Virtus.pro завершила игровой день с двумя победами

Virtus.pro завершила выступление в первый день группового этапа на The Kiev Major со статистикой 2-0. За две серии команда из СНГ выиграла одну карту.

В первом матче VP обошла Team Faceless, а во втором раунде была сильнее Team Random (бывшие Wings Gaming).

Virtus.pro продолжит выступление в групповом этапе 25 апреля. Команда встретится с коллективом который также одержит две победы в первый игровой день.

Групповая стадия The Kiev Major определит посев участников в сетке плей-офф. Команды, лучше всего выступившие на этом этапе, получат преимущество при выборе соперника.