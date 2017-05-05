Activision Blizzard отчиталась за доходы в первом квартале 2017 года

Activision Blizzard опубликовала отчёт о доходах с декабря по март текущего года. Согласно выложенной информации общая выручка за указанный период составила $ 1,73 млрд, а сетевой шутер Overwatch стал восьмой миллиардной франшизой компании.

Доля дохода от продажи цифровых продуктов компании составила 80 %, что на 16 % выше, чем в прошлом году. Аудитория активных ежемесячных пользователей Blizzard выросла на 58 % и составила 41 млн человек.

Бобби Котик также отчитался за подразделение Activision. Чистая прибыль за первый квартал у King и Blizzard составила по $ 166 млн у каждой, в то время как Activision показала более скромные показатели — $ 24 млн. Предполагается, что эта цифра выправится с выходом Call of Duty: WWII и Destiny 2. Котик отдельно отметил, что подразделение активно работает над киберспортивной лигой Overwatch.