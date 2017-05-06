Starladder анонсировала даты отборочных на CIS Minor

Starladder анонсировала даты проведения квалификаций на CIS Minor по Counter-Strike: Global Offensive.
Открытая квалификация пройдёт с 13 по 14 мая. В ней примут участие 512 команд из 12 восточных стран Европы. Четвёрка лучших команд пройдёт в закрытую квалификацию.
Помимо этого, компания объявила список команд, которые получили приглашение на закрытую квалификацию. Она пройдёт с 8 по 11 июня.
Список приглашенных команд:
— Spirit
— spray'n'pray
— Vega Squadron
— Spartak
— 1337
— EPG
— Tengri
— K29
— NOVA
— Quantum Bellator Fire
— zARLANS
По итогам закрытой квалификации две лучшие команды пройдут на оффлайн отборочные к PGL Major Kraków 2017. Там 16 коллективов разыграют между собой восемь слотов в финальную часть соревнований.