Starladder анонсировала даты отборочных на CIS Minor

Starladder анонсировала даты проведения квалификаций на CIS Minor по Counter-Strike: Global Offensive.

Открытая квалификация пройдёт с 13 по 14 мая. В ней примут участие 512 команд из 12 восточных стран Европы. Четвёрка лучших команд пройдёт в закрытую квалификацию.

Помимо этого, компания объявила список команд, которые получили приглашение на закрытую квалификацию. Она пройдёт с 8 по 11 июня.

Список приглашенных команд:

— Spirit

— spray'n'pray

— Vega Squadron

— Spartak

— 1337

— EPG

— Tengri

— K29

— NOVA

— Quantum Bellator Fire

— zARLANS

По итогам закрытой квалификации две лучшие команды пройдут на оффлайн отборочные к PGL Major Kraków 2017. Там 16 коллективов разыграют между собой восемь слотов в финальную часть соревнований.