Konami выпустит мобильную версию PES 2017

Японское издательство Konami выпустит мобильную версию своего футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2017. Релиз для портативных устройств на Android и iOS должен состояться до конца мая.

Мобильная версия будет исполнена на движке от полноценной PES 2017 для домашних консолей и PC. Внутри портативного варианта будет доступен режим myclub (аналог Ultimate Team от FIFA), в котором вам предстоит собирать собственную команду и участвовать в онлайн-соревнованиях. Также никуда не денется официальный раздел, посвящённый Лиге чемпионов — главное сокровище среди небольшого количества лицензий в каждой PES.

На официальном сайте игры открыта регистрация, пройдя которую каждый сможет получить подарки внутри игры, когда она появится в цифровых магазинах.