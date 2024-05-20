Пользователи жалуются на излишнюю желтизну экранов в iPad Pro OLED

Издание «Газета.Ru» обратила внимание на жалобы владельцев новых iPad Pro OLED. По их словам, у гаджета наблюдаются проблемы с балансом белого, который отображает белый цвет по умолчанию с насыщенным жёлтым оттенком.

В итоге дисплей получается излишне жёлтым, как видно на фотографии слева. На фото справа показано то, как именно должен выглядеть экран iPad Pro OLED.

Вот несколько сравнительных снимков. Я не знаю, так ли хорошо это видно у вас, но при личном сравнении разница очень заметна. В настройках вы можете видеть, что для обоих устройств установлена одинаковая максимальная яркость.

Фото: Reddit

В комментариях к публикации уже нашлось несколько пользователей, которые пожаловались на подобную проблему. В таком случае гаджет нужно возвращать в магазин и просить о его замене, отметили пользователи.