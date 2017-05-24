Стартовало открытое бета-тестирование игры «Гвинт: Ведьмак»

Стартовал открытый бета-тест карточной игры «Гвинт: Ведьмак» от CD PROJEKT RED. Участие в нём бесплатное, а скачать клиент можно на сайте разработчика.

“Публичная бета — это очень важный шаг для Гвинта на пути к релизной версии. Сегодня мы открываем двери для всех игроков, которые хотели сыграть в Гвинт, но не смогли сделать это на закрытом бета-тесте, к тому же мы вводим множество изменений и нововведений в игру: анимированные версии для всех карт, новые стартовые колоды и различные геймплейные элементы”, — рассказал Марчин Ивински, сооснователь CD PROJEKT RED.

Компания заявила, что будет прислушиваться к пожеланиям сообщества, и попросила присылать свои отзывы.

На YouTube-канале разработчика вышли ролики, посвященные основам игры за каждую из фракций. Также пройти обучение можно внутри игры.

«Гвинт» — карточная игра во вселенной «Ведьмака» Анджея Сапковского. За время закрытого бета-тестирования в игре появилось пять фракций, несколько крупных обновлений баланса и системы прогресса и рейтинга. Также компания провела первый крупный турнир по «Гвинту» с призовым фондом в $ 100 тыс. Его победителем стал бывший профессиональный игрок в Heartstone Эйдриан «LifeCoach» Кой.