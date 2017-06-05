Epicenter: Invictus Gaming обыграла Clutch Gamers

Завершились матчи второго игрового дня Epicenter по Dota 2. В заключительной серии группы B Invictus Gaming обошла Clutch Gamers. Встреча закончилась со счётом 2:0.



По результатам второго дня на счету китайской команды одна победа и одно поражение. С этим результатом она занимает третью строчку. Филиппинский коллектив с двумя проигранными сериями опустился на последнее место. На лидерской позиции турнирной таблицы закрепилась Virtus.pro, одержавшая две победы.



В третий игровой день в группе B Team Odd проведёт две встречи — против Evil Geniuses и против Clutch Gamers. Третьей серией дня станет матч между Virtus.pro и Invictus Gaming.



По результатам группового этапа из каждой пятёрки в плей-офф пробьётся по три команды. Обладатели первый мест выйдут в полуфинал и обеспечат себе место в четвёрке лучших команд чемпионата.