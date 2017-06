Новый формат киберспортивной лиги по HotS отразился на росте аудитории

В компании Blizzard ориентируются на собственное видение в построении киберспортивной лиги по Heroes of the Storm и призывают не сравнивать показатели соревновательной HotS с положением дел в Dota 2 и League of Legends. Об этом глава киберспортивного направления разработки Heroes of the Storm Сэм Брейтуэйт сказал в интервью «Чемпионату».

«С тем же успехом можно сравнивать американский футбол и европейский. Это сложно, потому что у игр разная аудитория, да и сами они отличаются. Сейчас в индустрии найдётся место для множества разных киберспортивных дисциплин. Мы, разработчики и дизайнеры, должны предоставить игрокам HotS незабываемый опыт», – считает Брейтуэйт.

По мнению главы киберспортивного направления HotS, разработчики нацелены на создание понятной для игроков структуры лиги Heroes of the Storm Global Championship и за шесть месяцев с момента перехода на новый формат отмечают позитивные сдвиги: проведение турниров высокого качества и рост аудитории трансляций. Полную версию интервью читайте на «Чемпионате».

В сентябре 2016 года компания Blizzard анонсировала новый формат Heroes of the Storm Global Championship, включающий в себя региональные лиги по всему миру с открытыми квалификациями, промежуточные международные турниры с большими призовыми и поддержку профессиональных команд.