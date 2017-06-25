Призовой фонд The International 2017 достиг $ 19 млн

Сумма призовых на турнире The International 2017 превысила $ 19 млн. Об этом стало известно на портале Dota 2 Prize Pool Tracker. Таким образом, он увеличился на 1090,6 %. За аналогичный период в прошлом году фонд набрал $ 16,9 млн.



Призовые увеличиваются благодаря продажам внутриигровой продукции в рамках сезонного боевого пропуска: 25 % от продаж косметической продукции в Battle Pass поступает в фонд TI7.



The International 2017 пройдёт с 7 по 12 августа. В турнире примут участие 16 коллективов. В настоящее время известны шесть участников, среди которых Virtus.pro, OG, Evil Geniuses, Team Liquid, Invictus Gaming и Newbee