RFRSH Entertainment привлекла € 7,2 млн инвестиций на развитие киберспорта

Компания RFRSH Entertainment привлекла инвестиции в размере € 7,2 млн в Европейском регионе. Финансы были получены от компании Supercell, венчурного фонда Creandum, основателя Unity Technologies Дэвида Хелгасона и одного из первых инвесторов RFRSH Томми Ахлерса. Деньги будут направлены на развитие команд по Counter-Strike: Global Offensive, а также медиа и организацию турниров.



«Будет нелишним отметить, что я рад получить столь сильную поддержку. Поддержка таких компаний, как Supercell и Creandum, а также ряда частных предпринимателей — это важный шаг в нашем развитии», — прокомментировал новость генеральный директор RFRSH Entertainment Николай Нихольм.



RFRSH Entertainment занимается управлением развития киберспортивных организаций. В настоящее время компания представляет несколько ведущих команд по CS:GO, среди которых Heroic, Astralis и GODSENT.