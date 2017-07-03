Tricked подписала бывший состав Singularity по CS:GO

Датская организация Tricked подписала двухлетний контракт с бывшим составом Singularity по Counter-Strike: Global Offensive. Ранее об этом сообщал портал Dust2.dk.
«Я рад видеть возвращение Inzta в Tricked. Он всегда был трудолюбив и работал очень усердно. Нам знакомо чувство нахождения в числе 30 сильнейших команд планеты. Наша главная цель — вернуться на эту позицию и не потерять её. У этого коллектива совсем иной подход к игре, нежели у нашего последнего состава. Я думаю, что мы сможем помочь им стать сильнее», — прокомментировал новость спортивный директор Tricked Мортен Йенсен.
За время пребывания в Singularity коллектив одержал победу на Copenhagen Games 2017, а также занял второе место на CEVO Season 12 Europe Main и Danish Championship 2017.
Состав Tricked по CS:GO:
— Алан «AnJ» Йенсен
— Томас «Ryxxo» Ниелсен
— Питер «Inzta» Крегелунд
— Лукас «Lukki» Пилхэндэн
— Мадс «Console» Сковби.