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Tundra Esports вышла на Riyadh Masters 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 5 млн

Tundra Esports вышла на Кубок мира по Dota 2 в Саудовской Аравии
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Европейский состав Tundra Esports по Dota 2, за который сейчас выступают три российских игрока, обеспечил себе участие на супертурнире Riyadh Masters 2024 в столице Саудовской Аравии.

После выхода в плей-офф DreamLeague S23 состав Ивана Pure Москаленко заработал достаточно очков, чтобы войти в топ-8 рейтинга EPT. Ранее инвайты в Эр-Рияд уже получили Falcons, BetBoom Team, Gaimin Gladiators, Xtreme Gaming и Team Liquid.

Рейтинг ESL Pro Tour Season 2 по Dota 2

Рейтинг ESL Pro Tour Season 2 по Dota 2

Фото: Liquipedia

На последние две путёвки претендуют семь коллективов — OG, Team Spirit, HEROIC, Shopify Rebellion, Aurora, Azure Ray и Natus Vincere. Поскольку Team Spirit пропускают текущий турнир, им остаётся лишь надеяться на неудачи всех остальных конкурентов.

Кубок мира по киберспорту (Esports World Cup 2024) пройдёт в июле и августе в Эр-Рияде. Общий призовой фонд составит рекордные $ 60 млн.

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