Hellblade 2 сняли с продажи в российском Steam после релиза

В Сети обратили внимание, что Microsoft сняла с продажи Hellblade 2 в российском Steam. До релиза и примерно сутки после него тайтл можно было без проблем купить за 3119 рублей.

Почему игру сняли с продажи именно сейчас, неизвестно. Вероятно, до снятия санкций тайтл вряд ли вернётся в официальную продажу.

Hellblade 2 доступна на ПК и Xbox Series. Игра вышла вчера и получила в основном положительные отзывы от критиков. Несмотря на проблемный геймплей, который не эволюционировал со времён первой части в 2017 году, журналисты похвалили техническую часть Hellblade 2 и отметили впечатляющую графику.