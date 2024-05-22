Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Hellblade 2 сняли с продажи в российском Steam после релиза

Hellblade 2 сняли с продажи в российском Steam после релиза
Комментарии

В Сети обратили внимание, что Microsoft сняла с продажи Hellblade 2 в российском Steam. До релиза и примерно сутки после него тайтл можно было без проблем купить за 3119 рублей.

Почему игру сняли с продажи именно сейчас, неизвестно. Вероятно, до снятия санкций тайтл вряд ли вернётся в официальную продажу.

Hellblade 2 доступна на ПК и Xbox Series. Игра вышла вчера и получила в основном положительные отзывы от критиков. Несмотря на проблемный геймплей, который не эволюционировал со времён первой части в 2017 году, журналисты похвалили техническую часть Hellblade 2 и отметили впечатляющую графику.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android