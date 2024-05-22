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Расписание игр Дримлига сезон 23 на 22 мая

Расписание последнего дня групп турнира DreamLeague Season 23 по Dota 2
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Сегодня, 22 мая, завершится групповой этап крупного онлайн-турнира DreamLeague Season 23 по Dota 2 с призовым фондом в размере $ 1 млн.

По итогам третьего и финального игрового дня групп DreamLeague S23 станут известны все участники плей-офф соревнования и коллективы, которые покинут ивент.

Расписание DreamLeague S23 по Dota 2 на 22 мая

  • 13:00. Группа A, PSG Quest (Ближний Восток) — Team Liquid (Швеция)
  • 13:00. Группа A, Aurora (Таиланд) — Gaimin Gladiators (Европа)
  • 13:00. Группа A, HEROIC (Южная Америка) — Xtreme Gaming (Китай)
  • 15:45. Группа B, Azure Ray (Китай) — Tundra Esports (Европа)
  • 15:45. Группа B, Natus Vincere (Европа) — Team Falcons (Ближний Восток)
  • 15:45. Группа B, BetBoom Team (Россия) — Shopify Rebellion (Северная Америка)

Турнир DreamLeague Season 23 по Dota 2 проходит в онлайн-формате в период с 20 по 26 мая 2024 года.

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