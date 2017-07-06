PashaBiceps: если мы останемся командой, это будет чудом

Игрок Virtus.pro Ярослав «pashaBiceps» Яжомбковски на свой странице в «Фейсбуке» прокомментировал вылет команды с ESL One: Cologne 2017.

«Третий турнир без побед. За восемь лет моей карьеры я ещё не был так слаб. Три месяца назад мы сыграли в финале ELEAGUE мэйджор. Что вы делаете, чтобы не сходить с ума, что делать, чтобы вернуть свою форму? Это сложно, а будет ещё сложнее. Если мы переживём это и останемся вместе с командой, то это будет ещё одним чудом», — заявил pashaBiceps.

По итогам первых трёх раундов групповой стадии ESL One: Cologne Virtus.pro покинула соревнования. Команда заняла итоговую позицию на 15-16-м месте.