В честь запуска телеканала Game Show в Челябинске пройдёт турнир по NHL 17

Телеканал Game Show начал свою работу на территории Челябинска и Челябинской области. Круглосуточное вещание канала, посвящённого видеоиграм и киберспорту, теперь доступно абонентам цифрового и кабельного телевидения южноуральского оператора «Интерсвязь».

К запуску вещания Game Show в Челябинске приурочено проведение первого открытого турнира по NHL 17 среди любителей в рамках фестиваля «Трактор Open» 4 августа 2017 года. Мероприятие для болельщиков хоккейной команды «Трактор» ознаменует открытие нового сезона. Для гостей фестиваля будут работать десятки развлекательных зон, где каждый желающий вместе с известными хоккеистами сможет установить свои личные спортивные, интеллектуальные, музыкальные и гастрономические рекорды.

Для участия в турнире по NHL 17, организованном телеканалом Game Show и оператором «Интерсвязь», необходимо записать на видео кричалку в поддержку ХК «Трактор» и представить её на суд жюри. Авторы четырёх лучших роликов получат места в списке участников соревнований. Победитель турнира удостоится права сыграть в NHL 17 с центральным нападающим хоккейной команды «Трактор», членом сборной России по хоккею Алексеем Кручининым. Комментатором состязаний выступит журналист телеканала «ТВ-ИН» Павел Зайцев.

Телеканал Game Show начал своё вещание в декабре 2015 года. Среди основных задач телеканала – осуществление доступа широкой аудитории к наиболее масштабным и интересным событиям из мира киберспорта. В настоящее время количество абонентов телеканала составляет почти 12 млн зрителей, ещё 30 млн человек имеют доступ к контенту в рамках базового пакета кабельных и спутниковых операторов «Триколор ТВ», «Вымпелком», «НТВ-Плюс», «ЭР-Телеком» и др.

Компания «Интерсвязь» – лидер телекоммуникационного рынка Южного Урала. В течение 20 лет «Интерсвязь» предоставляет своим абонентам надёжный Интернет и телевидение высокой чёткости. Технологически услуги компании соответствуют самым современным стандартам. В настоящее время абонентами компании являются более миллиона человек.