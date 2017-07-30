Антон «klenoff» Кленов стал победителем Ural Geek Camp по FIFA

Завершился чемпионат Ural Geek Camp по FIFA 17. В финале турнира экс-игрок московского «Локомотива» нанёс поражение Роберту «Ufenok77» Фахретдинову. Матч завершился со счётом 3:0. Победителю достался планшет Apple Ipad и 20 000 рублей.



В турнире принимали участие 28 киберспортсменов со всей России. Главными претендентами на первое место являлись лишь семь из них. Победитель Кубка России от Федерации компьютерного спорта и бывший игрок футбольного клуба «Оренбург» Кирилл «Aruhito» Ординарцев, игрок ФК «Зенит» Руслан «SHD» Яминов, экс-игрок ФК «Локомотив» Антон «klenoff» Кленов, Давлят «SHUT» Сагитов, киберспортсмен из Перьми Илья «Blanco» Белослудцев, Роман «Elinho» Елисеев и игрок футбольного клуба «Уфа» Роберт «Ufenok77» Фахретдинов.

Ural Geek Camp проходил в селе Абзаково, в Белорецком районе Башкортостана, с 29 по 30 июля.