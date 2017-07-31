Компания StarLadder организует две лиги по StarCraft 2 для любителей и профессионалов из региона СНГ. Соревнования пройдут при поддержке Blizzard Entertainment, говорится на сайте организаторов.

На турнирах Amateur Series участники поборются за приз в $ 500 и возможность выступить в высшем дивизионе — Ultimate Series. В US-лиге сыграют профессиональные игроки, а также топ-4 любительских турниров. Призовой фонд составит $ 2500.

В Amateur Series, где у участников есть право на ошибку, игроков разделят на группы по четыре человека. Матчи состоятся на стандартных картах многопользовательского режима Legacy of the Void. Старт намечен на 12-13 августа. Турнирный посев будет зависеть от внутриигрового рейтинга (MMR) в режиме 1 на 1. Подать заявку на участие в любительском турнире можно здесь.

Ultimate Series пройдут по швейцарской системе среди 16 участников. Они позволят максимально точно определить сильнейших игроков региона, сообщается в анонсе. Первые матчи лиги запланированы на 16-17 сентября.

StarCraft 2: Legacy of the Void — заключительная часть трилогии. Игра разработана Blizzard. В течение года создатели стратегии совместно с партнёрами организуют турниры. Чемпионат мира пройдёт на выставке BlizzCon в ноябре 2017 года.