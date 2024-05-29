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«Кунг-фу Панда 5» может выйти в 2027 году

«Кунг-фу Панда 5» может выйти в 2027 году
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Режиссёр «Кунг-фу Панды 4» Майк Митчелл рассказал, когда зрителям стоит ждать пятую часть франшизы. По его словам, она может выйти примерно через года три, то есть в 2027 году.

По словам Митчелла, технологии не стоят на месте и всегда развиваются, однако на создание подобных проектов уходит именно около трёх лет. Притом пятая часть должна быть во всём лучше остальных частей.

Технологии действительно движутся вперёд, но почему-то на создание подобного всегда уходит три года. Я не знаю, почему так. Я думаю, так происходит, потому что снимать продолжение сложнее, ведь его нужно сделать лучше предыдущих проектов.

Недавно Митчелл заявил, что «Кунг-фу Панда» вряд ли закончится в ближайшее время, так как у франшизы огромный потенциал.

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