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Riot Games опубликовала новый клип группы Pentakill

3 августа 2017, четверг. 11:14 Киберспорт

Компания Riot Games выложила в сеть новый клип группы Pentakill под названием Mortal Reminder. Видео доступно на официальном канале игры в Youtube. Песня вошла во второй альбом группы.

Pentakill — это вымышленная группа, созданная разработчиками League of Legends. Она состоит из пяти чемпионов популярной moba-игры и исполняет песни по мотивам таких игровых проектов, как Smite, LoL и Ignite. Дебютный альбом группы Smite and Ignite вышел в 2014 году и попал на верхние строчки чартов целого ряда стран.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
League of Legends
Новости. Киберспорт
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