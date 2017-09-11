Усэйн Болт: для меня честь быть частью Pro Evolution Soccer 2018

Ямайский спринтер и восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт высоко оценил футбольный симулятор Pro Evolution Soccer 2018 и восторженно отозвался о съёмках для воссоздания его образа в игре.

«Я люблю футбол и играл в PES столько, сколько себя помню. Это лучшая футбольная игра, и для меня большая честь быть её частью и её успехом, – заявил атлет. – Сканирование лица и движений для игры оказались увлекательным процессом, и я надеюсь, что те, кто предварительно закажет игру, полностью используют мой темп и умение».

Ранее компания Konami, занимающаяся разработкой футбольного симулятора, опубликовала рейтинг Усэйна Болта, который появится в PES 2018 в режиме MyClub и будет доступен в качестве эксклюзивного игрока для пользователей, купивших игру по предзаказу. Общий рейтинг персонажа составит 75 баллов, однако он получит максимальные показатели скорости и ускорения – 99.

Футбольный симулятор Pro Evolution Soccer 2018 появится в продаже 14 сентября. Игра разрабатывается для PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One и мобильных платформ. В качестве легендарных игроков в PES 2018 будут представлены футболисты дортмундской «Боруссии» и английского «Ливерпуля», лучшие игроки «Барселоны» прошлых лет, а также Диего Марадона и Дэвид Бекхэм.