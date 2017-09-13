Американская киберспортивная организация Immortals подписала бывший состав MVP Phoenix по Dota 2. Анонс появился на официальной странице организации в «Твиттере».

Состав команды:

Пио «MP» Ной,

Ким «QO» Сион Йоп,

Санг Дон «Forev» Ли,

Юн Мин «Febby» Ким,

Ду Ёнг «DuBu» Ким.

1 сентября стало известно, что бывший состав корейской команды MVP Phoenix вновь будет выступать вместе. Эта пятёрка игроков стала победителем турниров Dota Pit League Season 4 и Pro Gamer League 2016. Команда также заняла 5-6-е место на The International 2016.