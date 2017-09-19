M19 покинула закрытые квалификации PGL Open Bucharest по Dota 2

Команда Effect обыграла коллектив M19 в рамках группового этапа квалификаций PGL Open Bucharest по Dota 2, со счетом 2:1. Таким образом, M19 покинула отборочный этап соревнований.



Effect продолжит участие в турнире и сыграет решающий матч против игроков команды Team Empire. Команды уже встречались в рамках данного турнира, где Team Empire обыграла оппонента со счётом 2:0. Победитель встречи отправится в плей-офф, где сразится за слот в основном этапе соревнований. В настоящее время в следующую стадию гарантированно вышли Virtus.pro и Natus Vincere.



PGL Open Bucharest пройдет с 19 по 22 октября в румынском городе Бухаресте. В соревнованиях примут участие восемь коллективов, призовой фонд составит $ 300 тыс.