Вышла демоверсия Forza Motorsport 7

Компания Microsoft выпустила бесплатную демоверсию гоночного симулятора Forza Motorsport 7. Геймеры могут протестировать игру, используя три автомобиля на трёх треках.

В демоверсии игрокам доступны немецкая гоночная трасса Нюрбургринг, итальянская Муджелло и автодром в Дубае. Опробовать треки можно на автомобилях Porsche 911 GT2 RS, Mercedes-Benz Tankpoo и Nissan NISMO GT-R LM.

Forza Motorsport 7 – первая игра известной гоночной серии, оптимизированная под разрешение 4K и частоту кадров 60 fps. Выпускается эксклюзивно для Xbox One и Windows 10. По словам разработчиков, Forza Motorsport 7 станет самой технически продвинутой гоночной игрой в истории игровой индустрии. Выход Forza Motorsport 7 намечен на 3 октября 2017 года. С 29 сентября игра будет доступна геймерам, осуществившим предзаказ издания Ultimate Edition.