SQreen: у меня и руководства были разные понятия о работе капитана

Халед sQreen Эль-Хаббаш на своей странице в соцсети «ВКонтакте» прокомментировал уход из команды WG.Unity.

«Это наше обоюдное решение с организацией. У меня и у одного человека в руководстве были разные понятия о работе капитана. Соответственно обе стороны чувствовали себя некомфортно, несмотря на то что большинство игроков всё устраивало. Также у меня было два варианта, куда пойти играть, и они были довольно привлекательны. Поэтому после разговора с руководством было принято обоюдное решение об изменениях. Первым команду покинул Flysolo, так как тоже чувствовал себя некомфортно из-за того, что не мог свободно говорить на английском. А на саппорте это очень важно. После чего я также покинул команду, так как помимо разных взглядов на этот раз руководство опасалось плохой коммуникации у саппортов. Они хотели брать либо двух игроков из Юго-Восточной Азии, либо ко мне добрать ещё одного европейца. В итоге проще было взять двух азиатов. Контракты ещё не заключили, так как Valve тянули с Roster Lock, поэтому никаких обязательств не было. Я ничего не имею против этой организации и благодарен ей за всё, что она для меня сделала. Несмотря на то что у нас были разные взгляды, я всё равно уважаю их точку зрения и принятые решения.

Могу добавить, что этот опыт оказался для меня довольно ценным, так как я смог для себя открыть что-то новое для моей позиции и как капитан, но, к сожалению, так и не смог найти общий язык, в этот раз больше с организацией, чем с игроками», — заявил sQreen.

21 сентября Халед sQreen Эль-Хаббаш объявил, что покинул состав WG.Unity по Dota 2. Вместе с командой он занял 3-4-е место на квалификации к PGL Open Bucharest 2017, а также 5-6-е место на отборочных к StarLadder i-League Invitational #3.