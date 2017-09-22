Team Secret и OG встретятся в финале верхней сетки отборов на SL i-League

Определились финалисты верхней сетки европейской квалификации на StarLadder i-League Invitational по Dota 2. В матче за выход в гранд-финал встретятся Team Secret и OG.



В полуфинальном матче команда Клемента Puppey Иванова обыграла mousesports со счётом 2:1. OG была сильнее Team Kinguin, не проиграв ни одной карты.



Матч SFTe-sports против PENTA завершился техническим поражением команды из открытой квалификации. Состав не смог участвовать в серии из-за накладок в расписании турниров.



В нижней сетке на вылет PENTA сыграет против Kinguin, а mousesports встретится с Hellraisers.



По результатам отборочного этапа от региона на LAN-финал StarLadder i-League Invitational попадёт только одна команда. Она присоединится к победителям других квалификаций и приглашённым командам. На турнире участники разыграют $ 300 тыс. и 300 квалификационных очков.