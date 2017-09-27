Умер актер, озвучивший персонажей Dota 2

В Бербанке умер актер и певец Барри Деннен. Об этом сообщил портал The Wrap. Деннену было 79 лет.

Актер скончался из-за повреждения головного мозга, полученного при падении в июне 2017 года.

Барри Деннен родился в Чикаго 22 февраля 1938 года. В 1968 году он получил премию Evening Standard Award за роль Хэла Принса в мюзикле «Кабаре».

Деннен прославился как исполнитель арии Понтия Пилата в альбоме Jesus Christ Superstar в 1970 году и в бродвейской постановке в 1971 году.

В Dota 2 актер озвучивал персонажей Rubick, Phantom Lancer и Chaos Knight.