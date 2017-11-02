Newbee и Team Liquid сыграют в полуфинале DotaPit League

Newbee и Team Liquid одержали победы в стартовых матчах Dota Pit Lague. Команды встретятся в полуфинале верхней сетки и поборются за выход в тройку лучших.



Newbee в первом матче дня обыграла SG e-sports со счетом 2:1. Затем Team Liquid была сильнее корейцев из Immortals. Эта встреча завершилась с результатом 2:0.



Полуфинал верхней сетки пройдет 2 ноября. Матч стартует ориентировочно в 20:45 по московскому времени.



Проигравшие команды продолжат выступление в нижней сетке турнира. Их соперники в матчах на вылет определятся во второй игровой день.



Dota Pit League — хорватский майнор по Dota 2. Участники чемпионата разыгрывают $ 300 тыс. и 300 квалификационных очков.