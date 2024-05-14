Какие смартфоны Realme обновят до Android 15 — полный список

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Выход операционной системы Android 15 состоится не раньше лета, однако некоторые компании продолжают публиковать списки смартфонов, которые точно получат апгрейд. Так, производитель Realme сообщил, какие гаджеты обновят до новейшей ОС и оболочки Realme UI 5.0 соответственно.

Обновиться до Android 15 смогут пользователи Realme 10 Pro и новее, включая линейки Realme 11, Realme 12, Realme GT 2, Realme C65 и Realme Narzo 60.

Какие устройства Realme обновят до Android 15

Realme GT 5

Realme GT 5 240W

Realme GT 5 Pro

Realme GT 3

Realme GT 2

Realme GT 2 Pro

Realme GT 2 Explorer Master Edition

Realme GT Neo 6

Realme GT Neo 6 SE

Realme GT Neo 5

Realme GT Neo 5 SE

Realme GT Neo 5 240W

Realme 12

Realme 12+

Realme 12x

Realme 12 Lite

Realme 12 Pro

Realme 12 Pro+

Realme 11 4G

Realme 11 5G

Realme 11x 5G

Realme 11 Pro

Realme 11 Pro+

Realme 10 Pro

Realme 10 Pro+

Realme P1

Realme P1 Pro

Realme Narzo 70

Realme Narzo 70x

Realme Narzo 70 Pro

Realme Narzo 60

Realme Narzo 60x

Realme Narzo 60 Pro

Realme C67 4G

Realme C65 4G

Realme C65 5G.

Апдейты до Android 15 начнут выходить не раньше лета 2024 года. Официальный выход новой версии ОС состоится ближайшей осенью.