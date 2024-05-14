Какие смартфоны Realme обновят до Android 15 — полный список
Выход операционной системы Android 15 состоится не раньше лета, однако некоторые компании продолжают публиковать списки смартфонов, которые точно получат апгрейд. Так, производитель Realme сообщил, какие гаджеты обновят до новейшей ОС и оболочки Realme UI 5.0 соответственно.
Обновиться до Android 15 смогут пользователи Realme 10 Pro и новее, включая линейки Realme 11, Realme 12, Realme GT 2, Realme C65 и Realme Narzo 60.
Какие устройства Realme обновят до Android 15
- Realme GT 5
- Realme GT 5 240W
- Realme GT 5 Pro
- Realme GT 3
- Realme GT 2
- Realme GT 2 Pro
- Realme GT 2 Explorer Master Edition
- Realme GT Neo 6
- Realme GT Neo 6 SE
- Realme GT Neo 5
- Realme GT Neo 5 SE
- Realme GT Neo 5 240W
- Realme 12
- Realme 12+
- Realme 12x
- Realme 12 Lite
- Realme 12 Pro
- Realme 12 Pro+
- Realme 11 4G
- Realme 11 5G
- Realme 11x 5G
- Realme 11 Pro
- Realme 11 Pro+
- Realme 10 Pro
- Realme 10 Pro+
- Realme P1
- Realme P1 Pro
- Realme Narzo 70
- Realme Narzo 70x
- Realme Narzo 70 Pro
- Realme Narzo 60
- Realme Narzo 60x
- Realme Narzo 60 Pro
- Realme C67 4G
- Realme C65 4G
- Realme C65 5G.
Апдейты до Android 15 начнут выходить не раньше лета 2024 года. Официальный выход новой версии ОС состоится ближайшей осенью.
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