Второй акт «Павшей короны» в Dota 2 не вышел, а первый завершился по ошибке — датамайнер

Утром 14 мая в Dota 2 завершился первый акт внутриигрового события «Павшая корона», однако продолжение ивента не вышло.

По словам датамайнера, второй акт «Павшей короны» в Dota 2 должен был начаться 14 мая в 10:00 по московскому времени, что подтверждалось информацией из коды игры.

В упомянутое время первый акт ивента действительно завершился — игроки потеряли доступ к «Павшей короне», но при этом вторая часть события в Dota 2 так и не была добавлена. Датамайнер предполагает, что вскоре Valve должна это исправить.

Подобная ситуация с «Павшей короной» уже происходила. 1 мая ивент также завершался из-за того, что разработчики забыли убрать неактуальную дату конца первого акта, однако через несколько часов Valve исправила ошибку, а позже возместила всем игрокам неполученные из-за ошибки награды.

Ранее датамайнеры уже находили информацию о датах выхода новых актов ивента. Второй акт под названием «Пустыня Друуда» должен был начаться 14 мая и завершиться 11 июня.