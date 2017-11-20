Maelstorm: хватит постить рейтинги комментаторов по количеству матчей

Комментатор студии RuHub Владимир Maelstorm Кузьминов в своей группе в соцсети «ВКонтакте» прокомментировал топ-20 комментаторов Dota 2 по количеству матчей от портала Dota Today.

«Время от времени по интернетам прокатывается информация, что я «откомментировал больше всех матчей в дота 2». Пожалуйста, хватит это постить. Не хочу обидеть ни одного автора, в чью голову пришла эта идея, но это худшая идея в истории киберспортивной журналистики.Он, может быть, отражает силу студии и количество турниров, которые она освещает, но ничего не говорит о комментаторах.



Вы же не оцениваете команды по количеству матчей? Вы оцениваете их по достижениям. Некоторым командам не нужно играть 1000 матчей, чтобы выиграть мажор, а некоторым их сыграть не получается, потому что они вылетают в открытых отборочных», — сказал Владимир.

Также он отметил, что эта статистика с технической точки зрения охватывает не все встречи, на которых работали комментаторы.

«Этот список полностью не легитимный. Он не включает кучу матчей с разных турниров без билетов, он не включает матчей старых версий, и ОН НЕ ВКЛЮЧАЕТ МАТЧЕЙ С ОБСЕРВЕРАМИ. Все матчи из студии не идут в зачёт. Всё самое важно, самое желаемое и самое сочное туда не попадает. А это не 10, не 20 матчей — это сотни, может, тысячи.

Хватит выкладывать списки, потенциально оскорбляющие комментаторов, работающих из студии и деморализующих комментаторов-новичков. Выложите лучше статистику, кто сколько мажоров, ивентов откомментил и ПОМИМО комментирования какой интересный и популярный контент сделал, вот там и посмотрим, кто на что горазд. Туда и НСа впихнуть можно будет, и Хексора, и объективнее будет, да и я не буду испытывать «испанский стыд», находясь где-то в десятке (надеюсь), на своём месте», — заявил Владимир Кузьминов.

19 ноября портал Dota Today опубликовал рейтинг комментаторов, в котором учитывалось количество матчей, на которых они работали. Первое место с результатом в 1168 игр занял Владимир Maelstorm Кузьминов. На втором месте расположился Рустам Adekvat Мавлютов.