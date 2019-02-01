Valve добавила карты Zoo и Abbey в матчмейкинг CS:GO

Компания Valve выпустила обновление для шутера Counter-Strike: Global Offensive. В нём разработчики добавили в соревновательный матчмейкинг улучшенные версии карт Zoo и Abbey.



Изменения на карте Zoo

— На стенах вольеров появились плакаты с инфографикой и информацией о животных. Теперь их можно прочитать.

— Модели CT заменены на модели спецназа FBI.

— Убраны лишние препятствия и растения, что привело к незначительному изменению точки В.

— Таблички с описанием животных



Изменения на карте Abbey

— В центре карты и на точке А появился открытый скайбокс, чтобы игроки могли дальше пробрасывать гранаты.

— Удалены лишние преграды и проведена оптимизация текстур.



Также компания переработала карту Vertigo. Полный список изменений можно изучить на сайте игры.