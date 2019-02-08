Команда Dendi вышла в закрытые отборы StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor

В Юго-Восточной Азии завершились открытые отборочные в закрытый этап StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor. В решающем матче команда Данилы Dendi Ишутина — Tigers переиграла Team Admiral со счётом 2:0. С аналогичным результатом закончилась встреча между DeToNator и AlterEgo.

TNC Predator, которая считалась одним из фаворитов соревнований, уступила Team Admiral в 1/8 стадии квалификационного этапа.

На турнире Tigers выступала с заменой. Чай Mushi Ё Фун не смог принять участие. Причины не раскрываются. Его место занял австралиец Ким Velo Тае Сан.

Матчи закрытых отборочных стартуют завтра, 9 февраля. Игры проведут в формате double elimination до двух побед. Своих соперников дожидаются Lotac и BOOM ID. В ближайшее время организаторы сформируют пары. 10 февраля определится победитель, который отправится на StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor.