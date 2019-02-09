Bloomberg: Activision Blizzard готовится к сокращению штата сотрудников

Компания Activision Blizzard проведёт реструктуризацию штата сотрудников. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на анонимный источник. Изменения направлены на централизацию функций и повышение прибыли.



В последнее время у Activision Blizzard дела всё хуже и хуже. В ноябре компания сообщила об ухудшении показателей популярности Overwatch и Hearthstone. Кроме того, в начале января Activision прекратила сотрудничество со студией Bungie, разработавшей Destiny 2: Forsaken. Эксперты предполагают, что это сократит годовой доход корпорации примерно на $ 400 млн. Также ряд инвесторов издательства готовит судебные иски за сокрытие фактов. По их мнению, управление скрыло потенциальный факт ухода Bungie в 2019 году.



В 2018 году в компании произошёл ряд крупных кадровых изменений. В Activision Blizzard сменился финансовый директор, Майк Морхейм покинул пост президента студии Blizzard и ушли несколько крупных разработчиков, среди которых геймдиректор Hearthstone Бен Броуди.