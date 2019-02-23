Людвиг Zai Уолберг: проигрывать турниры — это не лучший способ подготовки к TI

Игрок команды Team Secret по Dota 2 Людвиг Zai Уолберг дал интервью журналистам портала JoinDota. В нём киберспортсмен заявил, что состав будет серьёзно готовиться к оставшимся чемпионатам сезона.



«Сейчас мы в хорошей форме и много играем. Тем не менее есть несколько команд, которые являются сильными соперниками, поэтому не могу сказать, что мы лучше остальных. На каждом турнире я вижу несколько команд, с которыми нам будет сложно играть. К ним придётся лучше подготовиться.



В оставшуюся часть сезона мы хотим занимать хорошие места на турнирах, потому что это тоже помогает подготовиться к The International 2019. А проигрывать чемпионаты — это не лучший способ подготовиться к TI», — рассказал Уолберг.

Team Secret вышла в финал верхней сетки турнира ESL One Katowice 2019 по Dota 2. Команда заняла первое место в группе со счётом 9-1 и обыграла в первом раунде плей-офф Ninjas in Pyjamas. В финале виннеров киберспортсмены сразятся с Gambit Esports.