ILTW: если позовут в хорошую команду в Европе, то попробую и дальше играть там

Игорь ILTW Филатов во время StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor рассказал, в каком регионе может продолжить карьеру, если в OG вернётся Анатан ana Фам.

«Всё по ситуации. Если позовут в хорошую команду в Европе, то, скорее всего, попробую играть дальше в этом регионе. А так, скорее всего, буду играть в СНГ. <...>



Не могу сказать, в какой команде хотелось бы играть, всё зависит от решафлов. Я не знаю, кто там свободен или занят, не в курсе вообще», — заявил Филатов в интервью для паблика «Студия Аналитики».

Слухи о возвращении Анатана ana Фама появились в начале марта. Бывший игрок ESPADA Александр Nix Левин рассказал на стриме, что австралиец готов возобновить выступления за OG.

После завершения StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor европейская организация OG попрощалась с Игорем ILTW Филатовым. Где он продолжит карьеру, неизвестно.

Nix рассказал о возвращении ana в состав OG