«Гвинт» выпустят для устройств на платформе iOS в 2019 году

Компания CD Projekt RED выпустит карточную игру «Гвинт: Ведьмак» для устройств на платформе iOS в 2019 году. Версия для Android появится позднее. Разработчики пока не готовы называть конкретные даты релиза.

Первое дополнение для «Гвинта» анонсировали 4 марта. «Алое проклятие» выйдет 28 марта вместе с патчем. На текущий момент в игре можно оформить предзаказ на набор за 1899 рублей, в который входят 40 бочек, рубашка для карт и облик «Кровавая броня» для лидера монстров по имени Скрытый.

В 2019 году компания намерена провести чемпионат мира по «Гвинту». Призовой фонд составит $ 250 тыс.